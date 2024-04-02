Москва, 2 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Удар по консульству Ирана в Дамаске является нарушением норм международного права и актом агрессии. Об этом 2 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

Представитель Кремля в ответ на вопрос об ударе по иранскому консульству в столице Сирии призвал не спешить с выводами.

«Но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением международного права и актом агрессии», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал, что удар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии не останется без ответа. Он также осудил эту атаку, назвав её «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, при этом сирийские средства противовоздушной обороны смогли частично отразить атаку.

В числе погибших в результате удара оказался один из лидеров иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди. МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на атаку.

Американский телеканал NBC 1 апреля сообщил, что Белый дом напрямую заявил Тегерану, что не знал о подготовке Израилем удара по консульству Ирана в Дамаске и не принимал в нём участия.

Министерство иностранных дел России решительно осудило атаку на консульство Ирана в Дамаске. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля заявил, что Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН после удара по консульству Ирана в Дамаске.