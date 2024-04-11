Белгород, 11 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщила 11 апреля пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ пресечена около 17:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее российское военное ведомство информировало об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ. Три из них с 14:30 до 15:00 мск были сбиты над Белгородской областью и один над Брянской.

Утром 11 апреля российское военное ведомство уже информировало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Брянской области. Также губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал об опасности атаки беспилотников на территории региона.

Кроме того, 12 вражеских беспилотников, направленных для совершения атак на территории России, были перехвачены средствами ПВО ночью 11 апреля. По данным Минобороны РФ, по три БПЛА уничтожены над Курской и Тамбовской областями, по два над Белгородской областью и Мордовией, по одному над Брянской и Липецкой областями.