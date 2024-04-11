Москва, 11 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Брянской, сообщила 11 апреля пресс-служба Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 14:30 до 15:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 апреля российское военное ведомство уже информировало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Брянской области.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасность атаки беспилотников на территории региона.

Кроме того, 12 вражеских беспилотников, направленных для совершения атак на территории России, были перехвачены средствами ПВО ночью 11 апреля. По данным Минобороны РФ, по три БПЛА уничтожены над Курской и Тамбовской областями, по два над Белгородской областью и Мордовией, по одному над Брянской и Липецкой областями.