Париж, 11 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Если США прекратят финансировать киевский режим, странам ЕС придётся выделить Украине более 50 млрд евро, предоставление которых уже согласовано, заявил 11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что решение о выделении Киеву 50 млрд евро в течение четырёх лет является «прогрессом», но могут потребоваться и новые решения.

«Если американского финансирования не будет, то Европе придётся мобилизоваться и найти новые решения по финансированию (киевского режима. — Прим. ред.). Нам, возможно, придётся согласовать больше, если США не будут участвовать», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры государств — членов Евросоюза согласились выделить Украине 50 млрд евро помощи на ближайшие четыре года. Эти средства будут потрачены на закупку оружия, отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В марте президент США Джозеф Байден призвал Конгресс принять законопроект о помощи Украине, заявив, что прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу. Конгресс пока не согласовал запрос администрации США о выделении $60 млрд для Украины.

США в ближайшие месяцы должны предоставить Украине военную помощь, иначе «инвестиции» двух предыдущих лет «не окупятся», заявила 10 апреля помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.

В конце марта конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс заявил, что Украина не получит никакой помощи, пока США не обеспечат безопасность своих границ. Он также сообщил, что на конгрессменов оказывают давление, чтобы продолжить поддерживать киевский режим.

Американский экономист Джеффри Сакс 3 апреля предупредил Киев, что новый пакет военной помощи США обернётся колоссальными потерями ВСУ и утратой Украиной контролируемой ею территории. Эксперт отметил, что ВС РФ будут продвигаться до момента, пока киевский режим и его союзники не сядут за стол переговоров с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что западные страны за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что поставки оружия Украине не изменят ход спецоперации, а только затянут конфликт и увеличат страдания жителей Украины.