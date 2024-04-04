Вашингтон, 4 апреля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи со стороны США обернётся для Киева огромными потерями украинских войск и утратой территорий. Такое мнение 3 апреля высказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это [новый пакет американской военной помощи] приведёт к гибели ещё десятков, а то и сотен тысяч украинцев. Кроме того, в результате [этого] Украина потеряет ещё больше территории», — сказал он.

По словам экономиста, российские военные будут продолжать продвижение до того момента, пока Киев с союзниками не начнут переговоры, а потому, по мнению Сакса, чем дольше будет в этом вопросе медлить Запад, тем больше потеряет Украина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 апреля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от Парижа прекратить финансовую и военную поддержку Киева и начать процесс мирного урегулирования конфликта. Он также призвал отменить антироссийские санкции.

Американский миллиардер Дэвид Сакс 31 марта написал, что у США нет возможностей поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Он добавил, что новый пакет американской помощи Киеву не сможет изменить это.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 4 апреля заявил, что Запад не готов к началу обсуждения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Глава МИД отметил, что полупровокационные призывы Запада к России работать по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского никто в мире уже всерьёз не воспринимает.