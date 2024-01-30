Москва, 30 января, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Западные страны за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд, заявил 30 января глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Украине за эти неполные два года на военные цели и на цели поддержания бюджета этой полностью обанкротившейся страны Запад уже выделил более $200 млрд», — заявил Лавров.

Министр добавил, что на социально-экономическую поддержку государств Глобального Юга и Востока страны ЕС предусмотрели менее $80 млрд на семь лет.

Основными донорами Украины являются США, Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды и Швеция.

Как передавало ИА Регнум, на фоне поддержки Украины в Германии и некоторых странах Евросоюза с конца 2023 года не прекращаются забастовки и многотысячные митинги. Так, французские фермеры ранее завалили навозом и покрышками, а также залили кровью со скотобойни ворота префектуры Ажен. Демонстранты протестуют против повышения налогов на топливо и конкуренции со стороны дешёвого импорта. Как заявил представитель сельскохозяйственного профсоюза FNSEA, акция будет проходить «столько, сколько требуется». А в Париже заговорили о новом бунте «жёлтых жилетов».

Профсоюз немецких машинистов (GDL) с 23 по 29 января провёл общенациональную забастовку сотрудников железнодорожного транспорта Германии. В начале января против запланированного сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо в Германии бастовали сельские предприниматели. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер был освистан митингующими.

22 января на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в республике Лавров заявил, что Запад не хочет мира для Украины, несмотря на зависимость Киева от «подачек» союзников.