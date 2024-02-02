Будапешт, 2 февраля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Новый пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро пойдёт не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку экономики этой страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Zhao Dingzhe/Global Look Press Виктор Орбан

«Эти 50 млрд евро, о которых идёт речь, не пойдут на оружие, а пойдёт на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Он добавил, что время работает на Россию и расклад сил не изменится в пользу Украины, хоть в Евросоюзе и думают иначе.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 европейских стран одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украины в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Лидеры Евросоюза вынудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом», рассказал знакомый с ситуацией анонимный источник. При этом конкретные меры угроз в адрес премьера он не привёл.

12 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее руководство Украины — это банальные и бескомпромиссные ворюги, расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия на сумму 1 млрд долларов.