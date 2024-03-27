Вашингтон, 27 марта, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Пока США не обеспечат безопасность своих границ, Украина не получит никакой помощи. Об этом заявил американский конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс в эфире телеканала Fox News.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, сейчас в США на свободе ходит иранский убийца, идёт его розыск, но при этом все говорят об Украине.

Он задаётся вопросом, что делать дальше для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались в меньшей безопасности из-за президента США Джо Байдена.

«Хватит уже! Ничто более не должно поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обезопасим и не закроем эту границу», — сказал Оглс.

Он также подчеркнул, что на конгрессменов оказывают давление, чтобы продолжить поддерживать киевский режим.

Как передавало ИА Регнум, дополнительный пакет помощи Украине на 300 млн долларов, который Конгресс США одобрил ранее, был потрачен несколько месяцев назад, когда Белый дом пытался избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования, написала газета Politico со ссылкой на чиновника из администрации Байдена.

Бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен заявил, что без американской поддержки ВСУ не смогут остановить продвижение российских войск в сторону Киева. По его словам, без помощи Вашингтона Украину постигнет участь стран, которые США «пытались спасать», например Афганистана.