Москва, 11 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Минстрой России планирует притормозить рост цен на стройматериалы в связи с ситуацией с паводками. Об этом 11 апреля заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании у президента Владимира Путина.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Стоит задача перед нами — и мы её обсудим c Минпромторгом и ФАС — притормозить рост цен. Всё-таки большое количество ресурсов понадобится: обои, цемент, газовые и электрические счетчики», — сказал Файзуллин.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация с паводками в российских регионах меняется ежечасно, заявил Путин на совещании по ликвидации последствий стихии. Он отметил, что ежедневно находится на связи с губернаторами пострадавших от паводков регионов.

Файзуллин 9 апреля по поручению Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области. Ключевые задачи поездки министра — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе принятие необходимых оперативных решений и формирование плана дальнейших действий. Также планируется, что 12 апреля Файзуллин прибудет в Курган для предварительной оценки того, что может произойти из-за паводка.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 апреля на заседании правительства поручил как можно скорее восстановить энергоснабжение и транспортное сообщение в пострадавших от паводка регионах. Также он поручил профильным ведомствам оценить возможности по компенсации убытков для предприятий и организаций в подтопленных районах и отметил, что малому бизнесу и сельхозпроизводителям приходится особенно тяжело.