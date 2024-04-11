Оренбург, 11 апреля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Глава Минстроя Ирек Файзуллин прибудет в Курган 12 апреля для предварительной оценки того, что может произойти из-за паводка. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Донат Сорокин/ТАСС

«Ирек Энварович прибывает в Курган для предварительной оценки того, что может произойти», — сказал Шумков.

Во время совещания глава Минфина Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены. Ресурсы в резервном фонде для этого есть, отметил он.

Вместе с тем Путин заявил, что ситуация с паводками в российских регионах меняется ежечасно.

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Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол в Кургане может достигнуть 11 метров или даже превысить эту отметку.

Глава региона рассказал, что сотрудники администрации обойдут всю правобережную часть Кургана, которой особенно угрожает подтопление, чтобы увести оттуда всех людей. Он призвал повторять призывы к эвакуации, отметив, что в отношении сомневающихся жителей сработает принцип «вода камень точит».

Эвакуацией и оповещением граждан занимаются 1200 человек, сообщил губернатор. В первую очередь нужно эвакуировать жителей, имущество потом можно восстановить, а ущерб — компенсировать, добавил Шумков.

Ранее в Курганской области был введён режим ЧС регионального масштаба. По прогнозу МЧС, на территории области могут быть затоплены 62 населённых пункта, а в зону ЧС попасть более 18 тысяч человек.

Шумков ранее отмечал, что приход большой воды в Курган прогнозируется на 11–14 апреля. Более 6000 жителей области уже эвакуированы.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.