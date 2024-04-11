Киев, 11 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

За проект проголосовали 283 депутата, против — 21, воздержались 15.

Отмечается, что правящая партия «Слуга народа» не смогла обеспечить большинство, необходимое для принятия закона. Так, от данной фракции проголосовали 192 депутата. Два голоса обеспечила партия «Батькивщина» бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, за проект также проголосовали 18 членов депутатской группы «Платформа за жизнь и мир». Партия «Голос» обеспечила 16 голосов, «Восстановление» — также 16, «Доверие» — 15. Также 12 голосов отдали депутаты фракции «За будущее». Кроме того, за закон проголосовали 12 внефракционных депутатов.

Согласно новому закону, ужесточается порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Кроме того, закон предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

Закон также предполагает, что повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Кроме того, вводится обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных от 18 до 60 лет. За нарушение норм предусмотрен широкий спектр наказаний — от штрафа до силового привода в ТЦК. Ожидается, что это приведёт к тому, что в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Вместе с тем от мобилизации освобождены правоохранительные органы, помощники депутатов, а также владельцы стратегических предприятий. Рассчитывать на отсрочку по мобилизации смогут инвалиды всех групп. Однако всем им предстоит как минимум раз в год проходить медкомиссию по переаттестации статуса инвалида.

После принятия закона Радой его должен подписать глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.

2 апреля Зеленский подписал закон, согласно которому «ограниченно годными» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен». Перед этим глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В соответствии с документом, изменения вносятся в закон от 2006 года о воинской службе, украинское правительство обязано привести в соответствие с нововведением все касающиеся его другие нормативные акты.

Украинские и западные СМИ ранее также сообщали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ и о противодействии жителей военкомам. В частности, жители Никополя Днепропетровской области в апреле 2024 года помешали отправить в военкомат мужчину, которого военкомы задержали силой. Кроме того, сообщалось о росте количества попыток нелегально покинуть территорию Украины.

Ещё в конце 2023 года Зеленский заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек.

На Украине мобилизацию объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, начали вручать повестки в местах скопления людей и вылавливать потенциальных бойцов в общественном транспорте и на улицах. Через некоторое время Зеленский заявил, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. После этого власти форсировали разработку законопроекта, ужесточавшего мобилизацию и ответственность для уклонистов.