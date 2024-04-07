Киев, 7 апреля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Молодые люди на Украине всё чаще стали копить деньги на взятки, чтобы заплатить в территориальных центрах комплектации (военкоматах. — Прим. ИА Регнум) и избежать мобилизации, сообщила 6 апреля газета The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты пообщались с украинской молодёжью. Собеседники рассказали, что многие военнообязанные передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встречи с сотрудниками военкоматов, пытающимися набирать людей в армию. Молодые люди также мониторят Telegram-каналы, предупреждающие местах, где начали раздавать повестки.

«Планы по мобилизации ещё полумиллиона военнослужащих не оставляют шансов скрыться тем, кто предпочитает держаться за подобие «нормальной» жизни», — констатировали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов 7 апреля рассказал, что в Николаевской области тех, кто отказывается вступать в ряды ВСУ, отправляют в колонию, где их избивают, унижают. Им также угрожают расправой над родственниками, если те сдадутся в плен.

Работники военкоматов на Украине сталкиваются с сопротивлением населения. 5 апреля украинские СМИ сообщили, что в Никополе в Днепропетровской области военные вытащили мужчину из машины, разбив стекло, чтобы отвезти в пункт мобилизации. Вокруг собралась толпа, которая не дала забрать его.

6 апреля пресс-служба военкомата Деснянского района Киева сообщила о нападении на сотрудников ТЦК. Это произошло днём, когда военные оставили местного жителя. Другой мужчина подошёл сзади, ударил одного из военнослужащих по голове, а потом стал угрожать им ножом.