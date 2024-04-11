Лондон, 11 апреля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Обозреватель британской газеты Telegraph Ричард Кемп в своей статье 11 апреля призвал Лондон атаковать Иран в случае, если Тегеран нанесёт удары по Израилю.

Vahid Salemi/AP/TASS

Ранее западные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что Иран в ответ на израильский удар по консульству в Дамаске планирует атаковать десятки целей в Израиле, в том числе объекты энергетической инфраструктуры, с использованием баллистических ракет и дронов, начинённых взрывчаткой.

Лондон, как и Вашингтон, несёт ответственность за ситуацию и должен «стоять рядом» с Израилем в случае возможной атаки Ирана, написал Кемп.

«Слова (главы МИД Британии Дэвида. — Прим. ред.) лорда Кэмерона «Мы поддерживаем право Израиля на самооборону» должны стать чем-то большим, чем обычная банальность, и Великобритания должна быть готова предпринять прямые военные действия против Ирана», — сказано в материале.

Именно из-за «слабости» США и Британии сателлиты Ирана в секторе Газа и других странах Ближнего Востока атакуют или намереваются атаковать Израиль, считает автор. Жёсткая политика бывшего президента США Дональда Трампа в отношении Ирана сменилась «коленопреклонным умиротворением» администрации Джозефа Байдена, что сыграло роль «красной тряпки для быка», полагает Кемп.

По аналогичной причине те арабские страны, которые не поддерживают политику Ирана, теперь готовы искать защиты не у Запада, а у России или Китая, отметил автор.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. Погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Россия осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. МИД призвал международное сообщество дать этому удару соответствующую правовую оценку. Ведомство настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и на палестинские территории.

Москва выступает за приверженность принципам международного права, заявил журналистам 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать обострение ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что РФ осудила удары Израиля по консульству Ирана, считая их нарушением всех принципов международного права.