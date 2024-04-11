Москва, 11 апреля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Российским гражданам настоятельно рекомендуется не посещать Израиль, Ливан и палестинские территории из-за напряжённой обстановки на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий опубликован 11 апреля в Telegram-канале МИД.

Zuma/TASS

Она отметила, что из-за сохраняющейся нестабильности в зоне палестино-израильского конфликта и в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем остаётся в силе рекомендация, данная ведомством в октябре 2023 года.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости», — подчеркнула Захарова.

В Иордании, которую тоже касалось ограничение на поездки, ситуация в сфере безопасности остаётся стабильной. Маловероятно, что боевые действия будут перенесены из сектора Газа на территорию королевства, пояснила дипломат.

Прямые рейсы между Москвой и столицей Иордании Амманом возобновлены с 31 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября 2023 года МИД России призвал граждан воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий в связи с обострением конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Позже Россия во взаимодействии со сторонами конфликта, а также при посредничестве Катара и Египта, стала проводить эвакуацию своих граждан из сектора Газа.