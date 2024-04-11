Москва, 11 апреля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. За время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 500 зенитных ракетных комплексов ВСУ, сообщило Министерство обороны 11 апреля.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В минувшие сутки была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолёта, 270 вертолётов, 20 355 беспилотных летательных аппаратов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15 756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 20 887 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 11 апреля Минобороны сообщило о нанесении в минувшие сутки массированного удара по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара были достигнуты. В результате удара была нарушена работа военных предприятий и сорваны переброски резервов ВСУ в районы боевых действий, заявило министерство.

Кроме того, в минувшие сутки российские войска улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. В зоне СВО были уничтожены три склада вооружения противника. Потери ВСУ на донецком, авдеевском и южнодонецком направлениях составили за сутки до 900 военных.