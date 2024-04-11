Москва, 11 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Три украинских склада с вооружением за сутки уничтожили российские военные в зоне СВО. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 апреля на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

По данным ведомства, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также 266 беспилотников.

Российские подразделения нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 112 районах. Помимо почти 270 БПЛА, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также три управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.

Общее количество беспилотников ВСУ, уничтоженных за время спецоперации, выросло до 20 355, а зенитных ракетных комплексов — до 500 единиц. Самолётов уничтожено 583, вертолётов — 270, танков и других боевых бронированных машин — 15 756, уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 10 апреля, российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации 172 украинских беспилотника. Кроме того, были поражены два цеха сборки БПЛА, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.