Москва, 11 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Подразделения Восточной группировки войск улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 апреля на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным ведомства, российские военные нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны ВСУ возле посёлка Урожайное и села Макаровка в ДНР.

ВСУ потеряли на этом участке фронта до 105 бойцов, три автомобиля, гаубицу М777 калибра 155 мм американского производства и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Минобороны проинформировали об уничтожении на южнодонецком направлении до 115 бойцов противника. Бои шли у населённых пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР, российские подразделения улучшили положение по переднему краю. Две контратаки противника были отражены в районе населённого пункта Никольское.