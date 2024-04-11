Москва, 11 апреля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает прекращение приобретённого гражданства России за нарушение присяги гражданина. Текст законопроекта размещён в думской электронной базе.

РИА Новости/Александр Кряжев

В частности, в тексте проекта закона говорится, что лица, приобретающие гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего федерального закона, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации.

«Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции», — приводится текст присяги в законопроекте.

Если присяга будет нарушена, уточняется в законопроекте, то гражданина РФ «постигнет суровая кара», вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ.

МВД РФ разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранных граждан. По предложению ведомства, иностранцы могут находиться в России суммарно не более 90 суток в течение календарного года. Позднее официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк уточнила, что иностранные граждане с видом на жительство (ВНЖ) в России не подвергнутся ограничениям по срокам временного пребывания в РФ.

2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.