Москва, 1 апреля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Срок временного пребывания иностранцев на территории России сократили до 90 дней, согласно проекту закона, разработанному МВД и ужесточающему государственный контроль в сфере миграции, сообщила 1 апреля официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

Артем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, цифрового профиля иностранца, контролируемого режима пребывания в стране отдельных категорий иностранцев.

Срок временного пребывания иностранцев сокращается до 90 дней в течение календарного года.

Также усилят контроль в отношении привлекающих иностранную рабочую силу работодателей, заказчиков работ или услуг. Закон предусматривает ряд мер по упорядочению нахождения в России иностранцев.

МВД внесло в правительство проект закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ» 29 марта.

Документ предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в России иностранцев, отметила Волк.

Президент России Владимир Путин заявил, что людей беспокоит ситуация с мигрантами и её нужно держать под контролем. Глава государства поручил создать систему превентивных мер, включая меры по соблюдению законности в сфере миграционной политики.