Москва, 10 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 10 апреля приняла в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ.

Проект также предполагает отзыв разрешения на временное проживание и вид на жительство в случае, если суд отменил усыновление или аннулировал запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка.

Кроме того, эта мера действует при признании недействительным брака с гражданином России, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа.

Как передавало ИА Регнум, ранее МВД РФ разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранных граждан. По предложению ведомства, иностранцы могут находиться в России суммарно не более 90 суток в течение календарного года.

Согласно действующему законодательству, после истечения 90 суток пребывания в России мигрант должен выехать в другую страну на такой же срок. После иностранец получает право пребывать на территории РФ не более 90 суток.

Кроме того, МВД предложило усилить контроль в отношении работодателей и заказчиков, привлекающих в Россию иностранную рабочую силу.

2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.