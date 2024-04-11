Херсон, 11 апреля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности опубликовала видеокадры пресечения в Херсонской области попытки высадки спецназа ВСУ.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880994" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На кадрах видно уничтожение лодки с диверсантами с помощью сброса боеприпаса с беспилотника. Сотрудники ФСБ также показали оружие, которое использовали боевики. Кроме того, показан обстрелянный маяк, который хотели захватить диверсанты ВСУ.

Вместе с тем на видео военнопленный Евгений Горин сообщил, что спецслужбы Великобритании предоставили спецназу ВСУ неактуальную информацию для высадки десанта.

По диверсантам сразу открыли огонь, фактически они были отправлены британцами на убой, добавил Горин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФСБ и Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области.

Задержанный участник десанта ВСУ сообщил об участии британцев в подготовке украинских диверсантов и акций против России, отметила также служба.

Отмечалось, что операция стала результатом реализации полученной ФСБ информации о замыслах сил специальных операций ВСУ и их британских кураторов.

Десант ВСУ был уничтожен, в плен был взят один гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ, отметили также в ФСБ.

Москва не раз отмечала содействие западных разведок Украине. Так, 21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что порядка 260 спутников НАТО передают данные Украине и работают против России. Кроме того, эксперты не раз указывали, что зачастую перед ударами ВСУ по Крыму в Чёрном море замечают разведывательные самолёты и беспилотники стран НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 25 января глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на фоне поражения Запада на Украине возможность новых провокаций против России продолжает быть очень высокой, однако от них вряд ли будет долгий эффект. Он отметил, что в современных условиях любая секретная информация, включая ложную, очень быстро становится явной.

Украинский же кризис, спровоцированный Западом, показывает множество примеров того, что США и Великобритания готовы совершать самые гнусные провокации, пытаясь изменить ситуацию в свою пользу, добавил Нарышкин.

21 февраля в ФСБ заявили, что установили факт разведдеятельности британских спецслужб в Херсонской области. Так, удалось вскрыть деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведку в интересах киевского режима.