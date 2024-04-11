Херсон, 11 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. ФСБ и Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщила ФСБ 11 апреля. Задержанный участник десанта ВСУ сообщил об участии британцев в подготовке украинских диверсантов и акций против России.

Иван Шилов ИА Регнум

«ФСБ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ», — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Операция стала результатом реализации полученной ФСБ информации о замыслах сил специальных операций ВСУ и их британских кураторов, сказано в сообщении. Десант ВСУ был уничтожен, в плен был взят один гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ, отметила ФСБ. Пленный предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав дивизии ВС Великобритании, сказано также в сообщении.

«Деятельность указанного центра ССО (силы специальных операций) Вооруженных сил Украины (ВСУ)) курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS), что свидетельствует о непосредственной вовлечённости Великобритании в конфликт», — заявила ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 2 апреля проинформировала о пресечении канала ввоза с Украины самодельных бомб. Их прятали в православных иконах. Ввоз груза пресекли на таможне. Один из участников преступления был задержан в рамках возбуждённого уголовного дела о незаконном перемещении через границу России взрывчатых веществ.

1 апреля ФСБ сообщила, что сотрудники службы задержали в Ростовской области члена террористической организации, заявившего о готовности совершить атаку. Мужчина сам связался с представителем указанной организации и выразил готовность действовать в её интересах, в том числе совершать теракты и диверсии.