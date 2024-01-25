Москва, 25 января, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Из-за поражения западных стран на Украине возможность новых провокаций против России остаётся очень высокой, однако долгого эффекта от них ждать не стоит. Об этом 25 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин

«Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Глава СВР подчеркнул, что действие провокаций и продолжительность таких антироссийских провокаций очень кратковременны, особенно из-за того, что в современных условиях любая секретная информация, включая ложную, очень быстро становится явной.

Украинский кризис, спровоцированный Западом, показывает множество примеров того, что США и Британия с союзниками готовы совершать самые гнусные провокации, пытаясь изменить ситуацию в свою пользу, уточнил Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим настолько безумно хочет заслужить расположение Запада, что не отказывается от стратегии ядерного терроризма и планов по захвату Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что попытка захвата ЗАЭС станет билетом в один конец для бойцов ВСУ, но главе киевского режима Владимиру Зеленскому важны не жизни, а картинка деятельности для Запада.

Рогов 13 января рассказал, что в Киеве готовят два сценария крупной антироссийской провокации для возвращения внимания и поддержки Запада. По его словам, первый подразумевает обстрел одного из городов на подконтрольной Киеву территории с разрушениями и жертвами, чтобы обвинить в этом Россию. Второй сценарий предусматривает нанесение удара по мирным российским городам или теракты.