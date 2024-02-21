Москва, 21 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. ФСБ установила факт разведдеятельности британских спецслужб в Херсонской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, удалось вскрыть деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведку в интересах киевского режима.

Как удалось выяснить сотрудникам ФСБ, под влияние «Британского совета» попал житель поселка Новая Маячка гражданин России Сергей Чебукин, ранее пропагандировавший ультранационалистические взгляды. Одна из его знакомых, связанная с указанной британской организацией, предлагала Сергею передавать координаты мест расположения российских военных и техники.

Однако мужчина сам вовремя понял, что его пытаются втянуть в преступную деятельность, и пошёл к правоохранителям.

«Я хочу предостеречь жителей Херсонщины от контактов с подобными иностранными фондами, потому что понимаю, что это может быть использовано для уничтожения наших с вами городов и посёлков, гибели мирных жителей. Киевскому режиму и кураторам из Британии плевать на нас, на мирных жителей, по большому счёту», — заявил Чебукин.

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Российские спецслужбы начали проверку деятельности «Британского совета» на территории региона, а также тех, кто сотрудничает с организацией.

В ЦОС ФСБ также напомнили, что подобная деятельность подпадает под действие статьи 275.1 УК РФ (поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации) и наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

Москва не раз отмечала содействие западных разведок Украине. Так, 21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что порядка 260 спутников НАТО передают данные Украине и работают против России. Кроме того, эксперты не раз указывали, что зачастую перед ударами ВСУ по Крыму в Чёрном море замечают разведывательные самолёты и беспилотники стран НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на фоне поражения Запада на Украине возможность новых провокаций против России продолжает быть очень высокой, однако от них вряд ли будет долгий эффект. Он отметил, что в современных условиях любая секретная информация, включая ложную, очень быстро становится явной.

Украинский же кризис, спровоцированный Западом, показывает множество примеров того, что США и Британия готовы совершать самые гнусные провокации, пытаясь изменить ситуацию в свою пользу, добавил Нарышкин.