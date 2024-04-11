Москва, 11 апреля, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой. Тем самым были предотвращены возможные теракты и диверсии на территории Запорожской области. Об этом журналистам рассказал командир инженерно-сапёрного взвода батальона военной полиции с позывным Ангел.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Разведка военной полиции в воздухе обнаружила украинский БПЛА самолётного типа. Бойцы техническими средствами подавили аппарат, он потерял ориентацию и управление. При обследовании дрона выяснилось, что его груз состоял из взрывчатки.

«У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть посылку адресату. В состав входили пластит, электродетонаторы — семь штук, батарейки, видеокамера для съёмки этого подрыва и радиоуправляемый взрыватель», — пояснил Ангел.

По его мнению, такая «начинка» предполагалась для совершения какого-то акта на российских территориях. Семь терактов они бы успели провести, добавил командир инженерно-сапёрного взвода.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Доброе Липецкой области на строящееся здание Центральной районной больницы упал беспилотник ВСУ. Жертв нет.

На территории Добровского округа сохраняется жёлтый уровень угрозы атаки БПЛА.

Взрывы раздались в ночь на 11 апреля в Киевской области Украины. Чуть позже прогремели и в Харькове.

Также в ночь на 11 апреля украинский беспилотник самолётного типа уничтожили в Брянской области. Пострадавших и разрушений не было.

Днём 7 апреля в Краснинском районе Липецкой области обнаружили и подавили средствами РЭБ беспилотник самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.