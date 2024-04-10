Село Доброе, Липецкая область, 11 апреля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В селе Доброе Липецкой области упал беспилотник, жертв нет, сообщил ночью 11 апреля губернатор региона Игорь Артамонов.

Telegram-канал Игоря Артамонова Строящийся терапевтический корпус

«Произошло падение БПЛА на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе. <…> На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — написал Артамонов в Telegram-канале.

После падения беспилотника на строящийся терапевтический корпус начался пожар на площади 4 кв. м. Огонь потушили. Пострадали внешняя отделка здания и окна. Артамонов добавил, что оперативно получает всю информацию от главы района Анатолия Попова.

На территории Добровского округа сохраняется жёлтый уровень угрозы атаки БПЛА, заключил губернатор Липецкой области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 апреля Игорь Артамонов предупредил о введении в Липецкой области режима воздушной опасности. Все силы и средства привели в повышенную готовность.

Также в ночь на 11 апреля украинский беспилотник самолётного типа уничтожили в Брянской области. Пострадавших и разрушений не было.

Днём 7 апреля в Краснинском районе Липецкой области обнаружили и подавили средствами РЭБ беспилотник самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.