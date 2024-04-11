Фатеж, Курская область, 11 апреля, 2024, 06:45 — ИА Регнум. В Курской области ночью 11 апреля российские бойцы поразили три украинских беспилотника самолётного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Ночью в Фатежском районе Курской области сбито три украинских БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет», — уточнил Старовойт в Telegram-канале.

Он напомнил жителям, что приближаться к обломках беспилотников и трогать их нельзя. Об опасной находке необходимо оповестить экстренные службы, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 10 апреля в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. В связи с угрозой силы и средства противовоздушной обороны привели в готовность.

ВСУ 10 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района Курской области. В результате атаки погибли три человека, из них двое — дети.

Ночью 11 апреля беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Обошлось без жертв. После падения БПЛА на возводимый терапевтический корпус начался пожар на площади 4 кв. м. Огонь потушили. Пострадали внешняя отделка здания и окна.