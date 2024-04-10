Курск, 10 апреля, 2024, 23:12 — ИА Регнум. В Курской области поздним вечером 10 апреля объявили опасность атаки беспилотниками. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что в связи с угрозой атаки силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

Как сообщало ИА Регнум, три человека, в том числе двое детей, погибли в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ в Курской области.

ВСУ при помощи беспилотников сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки в ДНР. Была опубликована видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили более 170 украинских беспилотников и три авиабомбы Hammer, сообщил 10 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.