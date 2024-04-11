Вашингтон, 11 апреля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Одиозные заявления представителей Минобороны США о важности нанесения России стратегического поражения безответственны и могут привести к эскалации, прокомментировал журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Очевидно, что режим Зеленского в агонии», — добавил российский дипломат.

По его словам, американские чиновники не унимаются и подзуживают на новые преступления обезумевший киевский режим, особенно циничными выглядят действия ВСУ против мирного населения. Это в очередной раз подтверждает вовлечённость Вооружённых сил США в конфликт за тысячи километров от Америки, который губительно сказывается на престиже и влиянии Вашингтона на международную безопасность, отметил Антонов.

Глава дипмиссии указал на убедительные победы российских войск на передовой, подтверждающие поражение США в конфликте «до последнего украинца» при попытке нанести стратегическое поражение Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер на слушаниях в комитете по делам Вооружённых сил палаты представителей США призвала продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы окупить инвестиции двух предыдущих лет. Она назвала согласование новой помощи США Украине критически важным вопросом.

Также Уолландер заявила о необходимости «преподать урок» российскому руководству в контексте Крыма. Она пояснила, что только Украина будет решать, нужно ли для «стратегического поражения» России в конфликте исключить из её состава Крымский полуостров.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления Пентагона. По его словам, исключить Крым из состава России невозможно, в США это понимают, но боятся признать. Уолландер приходится выступать в Конгрессе с непрофессиональными оценками и выдавать недостижимое за достижимое, потому что так хочется Белому дому, добавил член Совета Федерации.