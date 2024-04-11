Москва, 11 апреля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Невозможно исключить Крым из состава России, в США это понимают, но признать боятся. Об этом заявил 11 апреля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Сенатор прокомментировал слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер, которая на слушаниях в Конгрессе призвала для стратегического поражения Москвы исключить Крым из состава России.

«Как она вместе с тамошней президентской ратью собирается «исключить» Крым из состава России? Каким образом? Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать. Иначе получится, что вся политика администрации Байдена выстроена на ложных посылках и презумпциях. Вот и приходится Уолландер выступать в Конгрессе с непрофессиональными оценками и выдавать недостижимое за достижимое, потому что так хочется Белому дому. Но от этого недостижимое достижимее не станет», — отметил член Совета Федерации в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, США стремятся преподать «урок» России, однако всё идёт к тому, что он будет преподан им самим. Вашингтону следует прекратить ставить перед собой недостижимые задачи, особенно если дело касается России, заключил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса страны призвала преподать России урок «в контексте Крыма». Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц поинтересовался у помощника шефа Пентагона, нужно ли для «стратегического поражения» России в конфликте исключить Крым из состава РФ. Уолландер ответила, что это решать Украине. Конгрессмен подчеркнул, что Крым никогда не выйдет из состава РФ и если такая цель у Вашингтона имеется, то она недостижима. Другой член комитета, демократ Адам Смит, также сказал, что Крым останется в составе России.

В своей «формуле мира», обнародованной в середине ноября 2022 года, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от России уйти с территорий, которых она лишилась после 1991 года, то есть из Крыма и Севастополя (воссоединились с РФ по итогам референдума 18 марта 2014 года), из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей (30 сентября 2022 года). На условиях, что Украина вернётся к границам 1991 года, Зеленский согласился вступить в переговоры с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявление Зеленского, что Киев согласился бы начать переговоры, если бы Украина вернулась к границам 2022 года, словами «Мечтать не вредно».