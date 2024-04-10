Вашингтон, 10 апреля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. США в ближайшие месяцы должны предоставить Украине военную помощь, иначе «инвестиции» двух предыдущих лет «не окупятся», заявила 10 апреля помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев», — сказала она, назвав согласование новой помощи США Украине критически важным.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден в ходе обращения к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны» призвал законодателей принять законопроект о помощи Украине, заявив, что прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу. Конгресс пока не согласовал запрос администрации США о выделении $60 млрд для Украины.

В конце марта конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс заявил, что Украина не получит никакой помощи, пока США не обеспечат безопасность своих границ. Он также сообщил, что на конгрессменов оказывают давление, чтобы продолжить поддерживать киевский режим.

Американский экономист Джеффри Сакс 3 апреля предупредил Киев, что новый пакет военной помощи США обернётся колоссальными потерями ВСУ и утратой Украиной контролируемой ею территории. Эксперт отметил, что Вооружённые силы России будут продвигаться до момента, пока киевский режим и его союзники не сядут за стол переговоров с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что западные страны за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что поставки оружия Украине не изменят ход спецоперации, а только затянут конфликт и увеличат страдания жителей Украины.