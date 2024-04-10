Вашингтон, 10 апреля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Российскому руководству нужно «преподать урок» в контексте Крыма, заявила 10 апреля помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса страны.

Zuma\TASS Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц поинтересовался у Уолландер, нужно ли для «стратегического поражения» России в конфликте исключить Крым из состава РФ. Уолландер ответила, что это решать Украине.

«Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать президенту РФ Владимиру Путину урок, так что да», — добавила она.

Гетц уточнил, будут ли цели США считаться достигнутыми без выхода Крыма из состава России.

«Чтобы Россия не забирала территории посредством использования силы — это стратегический успех для Украины и США», — ответила Уолландер.

Конгрессмен, в свою очередь, заявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ и если такая цель у Вашингтона имеется, то она недостижима. Другой член комитета, демократ Адам Смит, также сказал, что Крым останется в составе России.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в частной беседе заявил: он намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса.

Геополитические реалии в ходе конфликта на Украине изменились, в состав России вошли четыре новых региона, заявил журналистам в апреле 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к установлению мира без территориальных уступок России.