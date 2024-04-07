Липецк, 7 апреля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Беспилотник самолётного типа обнаружили и подавили в Краснинском районе Липецкой области, сообщил 7 апреля губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«БПЛА самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе», — заявил он.

По словам губернатора, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет.

Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотные летательные аппараты украинской армии атаковали несколько населённых пунктов. В посёлке Ленинский в Шебекинском городском округе ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство.

Также в этот день украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС в районе столовой спустя примерно 20 минут после планового обхода этой территории экспертами МАГАТЭ. В результате атаки получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль. Позднее ещё один дрон ВСУ атаковал район грузового порта атомной станции.