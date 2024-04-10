Брасовский район, Брянская область, 11 апреля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Российские военные пресекли в Брянской области очередную попытку террористической атаки киевского режима, сообщил в ночь на 11 апреля губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По словам главы Брянской области, на месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 апреля ВСУ также попытались атаковать территорию Брянской области. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник в 20:00 мск.

9 апреля украинские боевики обстреляли мирных жителей брянского посёлка Климово. Удар был нанесён в самый центр населённого пункта. На месте погибли женщина и ребёнок. Всего было около десяти прилётов. В результате обстрела пострадали четыре человека, их госпитализировали в Климовскую ЦРБ, уточнил губернатор Александр Богомаз.

Ночью 10 апреля ВС России обезвредили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Брянской областью.