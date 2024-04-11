Москва, 11 апреля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Комиссия Росавиации по расследованию аварийной посадки самолёта «Уральских авиалиний» под Новосибирском в сентябре 2023 года решила, что инцидент был вызван множественными нарушениями и ошибками экипажа. В связи с этим авиаперевозчику предложили рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полётов. Об этом 11 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на отчёт комиссии.

ИА Регнум Самолет «Уральские авиалинии» Airbus A320

Речь идёт о двух заместителях гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова — лётного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. В компании они проработали 31 и 24 года соответственно.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова уточнила, что решение об их соответствии занимаемым должностям примет совет директоров авиакомпании.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Росавиации утверждали, что аварийная посадка самолёта «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области была вызвана падением давления в гидросистеме судна и некоторыми ошибками пилотов. При этом экипаж принял единственно верное решение об экстренной посадке в поле, отметили в ведомстве.

После инцидента Росавиация разослала пилотам российских авиакомпаний рекомендации по безопасности, потребовав от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение лётчиками «Общих правил подготовки к полётам», утверждённых ранее Министерством транспорта.

Утром 12 сентября 2023 года авиалайнер Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, аварийно приземлился на пшеничное поле под Новосибирском. На борту принадлежащего «Уральским авиалиниям» самолёта находились 159 человек, в том числе 23 ребёнка и шестеро членов экипажа. В результате экстренной посадки никто не пострадал.