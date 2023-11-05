Новосибирск, 5 ноября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Аварийная посадка самолёта «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области была вызвана падением давления в гидросистеме судна и некоторыми ошибками пилотов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ Росавиации.

BriYYZ Airbus

Согласно документу, после отказа «зелёной» гидросистемы воздушного судна пилоты приняли необоснованное решение лететь в Новосибирск, несмотря на ошибку в расчёте необходимого количества топлива. Причиной же падения давления в «зелёной» гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки одного из гибких шлангов из-за износа.

При этом в Росавиации отметили, что после всех допущенных ошибок экипаж принял единственное верное решение об экстренной посадке в поле.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 сентября самолёт Airbus, выполнявший рейс из Сочи в Омск, аварийно приземлился в поле в Новосибирской области. На борту судна находились 159 человек, в том числе 23 ребёнка, в результате инцидента никто не пострадал.

Позднее Росавиация разослала пилотам российских авиакомпаний рекомендации по безопасности. Также ведомство потребовало от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение лётчиками «Общих правил подготовки к полётам», утверждённых ранее Министерством транспорта.