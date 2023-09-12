Новосибирск, 12 сентября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области. Об авиапроисшествии сообщили в региональном МЧС, добавив, что к месту происшествия выехали экстренные службы.

Uralairlines.ru «Уральские авиалинии»

Около 10:00 Airbus А320, летевший рейсом Сочи — Омск, сел южнее села Убинка Убинского района в Новосибирской области.

Борт принадлежит «Уральским авиалиниям». Пострадавших нет.

В самолёте было 159 человек, из них 23 ребёнка.

Ранее экипаж подавал сигнал тревоги. Известно, что причина экстренной посадки — техническая.

Прокуратура начала проверку инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в петербургском аэропорту Пулково 59-летний мужчина заявил о взрывном устройстве на борту самолёта. Ложное сообщение он сделал из-за приступа паники перед полётом.

Мужчине нужно было лететь во Владивосток в командировку. Однако он страдал аэрофобией, из-за предстоящих десяти часов полёта сильно занервничал. Петербуржец решил перед рейсом выпить алкогольные напитки, но это не помогло справиться с тревогой.