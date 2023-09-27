Москва, 27 сентября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Росавиация разослала в российские авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после аварийной посадки в поле самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний». Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Стрингер/ТАСС

По данным издания, в распространенной на днях так называемой Информации по безопасности полетов №9 Центральное межтерриториальное управление Росавиации назвало аварийную посадку борта RA73 805 в сельхозугодиях «серьёзным авиационным инцидентом».

В рекомендательной части своего бюллетеня ведомство потребовало от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение гражданскими лётчиками «Общих правил подготовки к полетам», утвержденных ранее Министерством транспорта. В частности, учитывать при расчёте количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг, проблемы в виде отказа одного двигателя или частичной разгерметизации салона.

Как передавало ИА Регнум, авиалайнер Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. Борт принадлежит «Уральским авиалиниям». В результате аварийной посадки никто не пострадал. Всего в самолёте было 159 пассажиров (из них 23 ребёнка) и шестеро членов экипажа.

Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов выбирали с воздуха. Отец пилота «Уральских авиалиний» Белова тоже был лётчиком. В 1989 году он спас жизни людей при авиаинциденте в Одессе. Владимир Лацабидзе проявил мужество и высокий профессионализм в сложной аварийной обстановке при взлёте из аэропорта города Одессы в 1989 году. Он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, напомнили в компании.

Самолет не получил серьёзных повреждений и в будущем сможет выполнять полёты. Самолёт останется на месте аварийной посадки, в поле, до момента транспортировки, которая состоится через несколько месяцев. Воздушное судно будет законсервировано, а вокруг него установят ограждение. Самолёт круглосуточно охраняется, на месте работы по консервации самолёта проводятся под руководством трёх инженеров авиационного технического центра авиакомпании.