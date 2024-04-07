Воронеж, 7 апреля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. На терртории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Внимание! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, а также следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт объявил опасность воздушной атаки на территории Курска. Глава региона уточнил, что силы и средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее в этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявили режим воздушной опасности в регионе. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Позднее Артамонов сообщил об обнаруженном и подавленном в Краснинском районе дроне самолётного типа. По информации губернатора, в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

На территории Белгорода и Белгородского района 7 апреля объявили ракетную опасность. Белгородская мэрия призвала жителей по возможности не выходить на улицу.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на Белгородский район погибла девушка. По словам главы области, российские силы ПВО сбили четыре украинских дрона самолётного типа около Белгорода.