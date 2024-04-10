Киев, 10 апреля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. На Украине вечером 10 апреля произошёл взрыв в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Подробности инцидента не приводятся. Комментарии от местных властей не поступали. Информации о повреждённых объектах также нет.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях.

Как сообщало ИА Регнум, глава назначенной Киевом Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе. О каком именно объекте идёт речь, он не уточнил.

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили более 170 украинских беспилотников и три авиабомбы Hammer, сообщил 10 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.