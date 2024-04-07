Курск, 7 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. На территории Курска объявили опасность атаки беспилотников, сообщил 7 апреля губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

РИА Новости

«Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля в Белгородском районе и в Белгороде объявили ракетную опасность. Режим ракетной опасности также объявляли в Липецкой области. Сообщил об этом губернатор Игорь Артамонов.

Старовойт 5 апреля проинформировал о ранении, полученном жительницей посёлка Тёткино в Глушковском районе в результате обстрела со стороны украинской армии. Врачи оказали женщине помощь. Кроме того, под обстрел попало село Попово-Лежачи. На следующий день, 6 апреля, ВСУ вновь обстреляли Тёткино, в результате местного жителя госпитализировали с ранением.