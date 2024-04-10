Москва, 11 апреля, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иронией санкции Евросоюза и воровство Западом российских активов, при этом сама конструкция Еврокомиссии представляет собой ироничный стандарт недемократичности. Так дипломат отреагировала на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по словам которого президентские выборы в России якобы не соответствовали демократическим стандартам, назвав их «иронией».

Mid.ru Мария Захарова

«Молчал бы и про иронию, и про стандарты, и про демократию. Настоящая и очень горькая ирония — это наштампованные Евросоюзом по американским доносам санкции, уничтожение собственной экономики, воровство российских активов. А сама конструкция Еврокомиссии — это ироничный стандарт недемократичности», — прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных российских активов может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине либо для налаживания её оборонного производства. По его словам, эта идея не нова, страны Евросоюза дискутируют по данному вопросу уже несколько месяцев.

После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили российские активы на сумму €300 млрд в рамках санкций. Основная часть — порядка €200 млрд — находится в Евросоюзе. Большая часть этих активов сосредоточена в Бельгии на счетах Euroclear, а часть российских средств находится в США.

В феврале 2023 года в Еврокомиссии говорили об активной работе над пакетом законов в защиту демократии. Замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что защита демократии так же важна, как и защита критической инфраструктуры. По её словам, всё это приобретает особую значимость в преддверии предстоящих в июне 2024 года выборов в Европарламент.