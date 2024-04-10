Силы ПВО сбили в Брянской области пять украинских БПЛА
МО: за ночь над Брянской областью средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА
Москва, 10 апреля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Российские военные ночью 10 апреля обезвредили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотников в Брянской области.
Как передавало ИА Регнум, 9 апреля в результате обстрела ВСУ посёлка Климово Брянской области погибли женщина и ребёнок. Боевики нанесли удар в самый центр населённого пункта. Также при обстреле пострадали четыре человека, их госпитализировали в Климовскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 7 апреля ВСУ также попытались атаковать территорию Брянской области. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник в 20:00 мск.
Ранее в этот же день ВС России сбили 15 беспилотников ВСУ. Около 16:00 мск военные перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ в Белгородской области и три БПЛА в Брянской.