Москва, 10 апреля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Российские военные ночью 10 апреля обезвредили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотников в Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля в результате обстрела ВСУ посёлка Климово Брянской области погибли женщина и ребёнок. Боевики нанесли удар в самый центр населённого пункта. Также при обстреле пострадали четыре человека, их госпитализировали в Климовскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 7 апреля ВСУ также попытались атаковать территорию Брянской области. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник в 20:00 мск.

Ранее в этот же день ВС России сбили 15 беспилотников ВСУ. Около 16:00 мск военные перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ в Белгородской области и три БПЛА в Брянской.