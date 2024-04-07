Брянск, 7 апреля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Брянской области. Об этом 7 апреля заявили в Минобороны России.

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Попытку атаковать российскую территорию киевский режим совершил в 20:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью в тот же вечер. Попытку атаки Украина совершила около 18.00 мск с использованием беспилотника самолётного типа. Перед этим российские средства ПВО уничтожили 15 беспилотников над двумя регионами. Около 16:00 мск киевский режим попытался атаковать Белгородскую и Брянскую области, в результате чего потерял 12 и три беспилотника соответственно.