Берлин, 11 апреля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. На Украине ведётся подготовка к реализации плана нового контрнаступления, включающего в себя разрушение Крымского моста. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Мы очень этого хотим. Речь идёт не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Это касается некоторых инфраструктурных объектов, представляющих собой военную цель», — сказал он.

Зеленский добавил, что Киев планирует атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, а также аэродромы, с которых взлетают самолёты, наносящие удары по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, для наступательной операции ВСУ нужны современные системы вооружения от западных союзников, в том числе от США, сказал Зеленский в интервью Bild. Также он признал, что у Украины есть план нового контрнаступления. Глава киевского режима выразил надежду, что партнёры предоставят Киеву последние технологии для производства новейших типов оружия.

Британская газета The Guardian 3 апреля написала, что Главное управление разведки Минобороны Украины планирует провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом. По мнению журналистов, Украина применит для атаки беспилотники. При этом в издании отметили, что Россия приняла масштабные меры для защиты моста, в том числе увеличила возле него количество средств ПВО и установила «баржи-ловушки», выполняющие роль приманки для управляемых ракет.

На автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, это привело к частичному обрушению автомобильных пролётов моста. В результате теракта погибли четыре человека. ФСБ установила, что к этому причастно ГУР Украины.

Второй раз Крымский мост был атакован 17 июля 2023 года. Киев применил для этого морские дроны. В результате от удара по мосту погибла ехавшая отдыхать в Крым семейная пара из Белгородской области.

В ГУР Украины 25 февраля 2024 года пригрозили, что киевский режим постарается снова атаковать Крымский мост.