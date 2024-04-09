Берлин, 9 апреля, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Украина имеет план нового контрнаступления, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, у нас есть план контрнаступления», — признал он.

Зеленский подчеркнул, что для наступательной операции ВСУ нужны современные системы вооружения от западных союзников, в том числе от США. Также он выразил надежду, что партнёры предоставят Киеву последние технологии для производства новейших типов оружия.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению американского миллиардера Дэвида Сакса, летнее контрнаступление ВСУ в 2023 году стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. К провалу Украины привела в том числе «безрассудная поддержка» США. Пока американские власти не привлекут к ответственности за проводимую политику, Украине будет грозить уничтожение, добавил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 февраля на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Генштаб ВС России ещё в начале 2023 года узнал о подготовке масштабного контрнаступления ВСУ и принял меры по выстраиванию глубоко эшелонированной обороны. Украинские войска, по словам главы Минобороны РФ, планировали дойти до Азовского моря. В итоге они не дошли даже до первой линии обороны и потеряли в ходе контрнаступления более половины поставленных Киеву танков Leopard и 123 самолёта и вертолёта, уточнил министр.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. На Украине его широко разрекламировали, но кампания успеха не имела. Владимир Путин 16 января заявил о полном провале попытки украинской армии наступать.