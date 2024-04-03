Лондон, 3 апреля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Главное управление разведки минобороны Украины планирует провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года, сообщила 3 апреля британская газета The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из ведомства.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — процитировало издание одного из них.

По его словам, глава ГУР Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) уже получил основную часть средств, необходимых для этой цели. Сообщается, что он выполняет план минимизации присутствия России в Чёрном море, одобренный главой киевского режима Владимиром Зеленским. По мнению журналистов, киевский режим применит для атаки беспилотники.

«Есть серьёзные сомнения относительно того, способно ли ГУР провести операцию против такой хорошо защищённой и очевидной цели», — говорится в публикации.

Издание заявило, что Россия приняла масштабные меры для защиты моста, в том числе увеличила возле него количество средств ПВО и установила «баржи-ловушки», выполняющие роль приманки для управляемых ракет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, что привело к частичному обрушению автомобильных пролётов моста. В результате теракта погибли четыре человека. ФСБ установила, что к этому причастно ГУР Украины, в том числе Буданов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля 2023 года признал, что киевский режим причастен к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года. Киев для этого применил морские дроны. В результате от удара по мосту погибла ехавшая отдыхать в Крымсемейная пара из Белгородской области.

Следственный комитет 3 сентября заочно предъявил Буданову обвинение в терроризме, а МВД 14 декабря объявило главу ГУР в розыск.

25 февраля 2024 года Буданов пригрозил, что киевский режим постарается снова атаковать Крымский мост. Он заявил, что украинские власти хотят контролировать Чёрное море и Крым.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 апреля отметил, что киевский режим продолжает заявлять о планах атаковать Крымский мост. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это требует от российских силовых структур применения дополнительных мер безопасности, и они это осуществляют.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись беседы высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали, как лучше атаковать Крымский мост. Они думали над тем, каким образом применить немецкие крылатые ракеты Taurus, но так, чтобы в теракте не обвинили Германию.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с ИА Регнум, комментируя разговор офицеров бундесвера, заявил, что таким образом проверяют реакцию европейского общества на угрозу конфликта с Россией. Он также отметил, что Крымский мост не является серьёзной военной целью, его стремятся атаковать как символ воссоединения Крыма с Россией.

Президент Владимир Путин 13 марта назвал фантазиями рассуждения о возможных ударах про Крымскому мосту. Он также заявил, что таким образом пытаются напугать Россию. Президент указал на то, что такой удар будет противоречить Конституции ФРГ.