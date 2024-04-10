* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 11 апреля, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Один из обвиняемых в соучастии в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) не признал свою вину. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Михаил Синицын/ТАСС Диловар Исломов

«Вину он не признаёт», — заявила адвокат изданию.

При этом ранее вину отрицали и арестованные отец и брат Диловара Исломова — Исроил (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Аминчон (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как сообщало ИА Регнум, Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова. Судья оставила без изменения постановление суда первой инстанции об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, все Исломовы, а также Алишер Касимов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) знали о намерении террористов. Кроме того, они способствовали им в подготовке преступления.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Следственный комитет 8 апреля заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокусе». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.