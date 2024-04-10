Луганск, 10 апреля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Украинские военные пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников луганского филиала ВГТРК под Кременной, сообщают 10 апреля «Вести Луганск».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что корреспондент Артём Юндас получил контузию. По его словам, после обстрела украинские военные пытались добить раненых дроном.

Оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу, сейчас он находится на пути в госпиталь.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР.

17 февраля при обстреле Пантелеймоновки в ДНР со стороны ВСУ был ранен военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский. Военкор получил ранение в ногу. По данным телеканала, удар был нанесён ВСУ с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.