Вашингтон, 31 марта, 2024, 18:26 — ИА Регнум. В случае использования украинскими войсками обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) Россия может уничтожить их как законную цель. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

U. S. Air Force

«Обещанные Киеву F-16, вероятно, отправят в Польшу или Румынию, чтобы использовать их аэродромы. Если они скроются в Румынии и Польше, то их уничтожат там», — отметил Джонсон.

По словам экс-аналитика, при размещении переданных Украине истребителей на румынских и польских авиабазах они превратятся в мишени для ВС России. В связи с этим Джонсон также напомнил о возможностях России атаковать дальние цели с помощью своих ракет.

Как передавало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия послала сигнал НАТО, что уничтожит поставленные Украине американские истребители F-16. Комментируя российский удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, он отметил, что нанесённый аэродрому ущерб, возможно, замедлит поставку истребителей.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что предполагаемые поставки американских истребителей F-16 украинской армии не поменяют ситуацию на поле боя. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ.

Российский лидер добавил, что истребители F-16 станут для России законной целью, если их направят против ВС РФ с аэродромов третьих стран.